SERIE C, 22^ GIORNATA | FIAMMA MONZA-PERUGIA 2-2

FIAMMA MONZA: Carrusci, Nascamani, Perego, Dattero (12′ st Tiziani), Povia, Tasca, Riva (18′ st Crippa), Biffi (9′ st Demaio), Ebali, Ferraro, Cervati. A disp.: Chiesa, Pagano, Bertoni, Castelli, Valtorta. All. Brambilla

PERUGIA: Cerasa, Serluca, Orsi, Mascia, Bortolato, Piselli (24′ st Marino), Di Fiore, Paolini, Ciferri, Chiasso (45′ st Liucci), Lamenzo (42′ st Bonadies). A disp.: Antonelli, Gigli, Gigliarelli, Viola, Pierotti All. Peverini

RETI: 16′ pt Paolini (P), 45′ pt Lamenzo (P), 26′ st Ferraro (FM), 48′ st Cervati (FM)

NOTE: espulso al 38′ st Ebali (FM)

MONZA – Pareggio beffa per le ragazze biancorosse che in vantaggio di due reti subiscono al terzo minuto di recupero la rete del 2-2 dal Fiamma Monza e vedono così sfumare una vittoria importantissima sia per il morale ma soprattutto per la classifica. Comunque il punto raccolto permette di agganciare la Pistoieise nell’ultima posizione playout e con una gara da recuperare e allunga la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari).

Primo tempo di marca biancorossa con il vantaggio di Paolini e il raddoppio, allo scadere del tempo, di Lamenzo al termine di un’azione iniziata da Paolini e Di Fiore.

Nella ripresa il Perugia cala d’intensità, complice anche qualche problema fisico, e il Fiamma Monza si riversa in attacco accorciando le distanze prima con Ferraro sugli sviluppi di un calcio d’angolo e trovando il pareggio proprio nell’ultima azione ad opera di Cervati, sempre su calcio d’angolo.

“Dispiace ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno – spiega nel post gara il tecnico Vania Peverini. Stiamo crescendo ma sappiamo che dovremo soffrire fino alla fine. Questo punto ci riporta in corsa oltretutto con una gara da recuperare (contro il Pontedera). Ora recuperiamo qualche giocatrice e testa alla prossima gara”.

Prossimo turno: Perugia-Azalee Solbiatese, domenica 10 aprile

(foto Settonce)