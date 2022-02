SERIE C, 16^ GIORNATA | PERUGIA-GENOA WOMEN 1-2

Perugia, domenica 13 febbraio 2022 – Non è bastata una grande prova delle ragazze biancorosse, alla fine il Genoa vince 2-1. Al vantaggio di Chiasso per il Perugia sugli sviluppi di una punizione hanno risposto nella ripresa prima Tortarolo e poi Campora per il Genoa. La stessa Chiasso (15 anni ndr) aveva fallito il gol del raddoppio sola davanti al portiere prima della rimonta genoana. Da segnalare anche l’uscita dal campo per infortunio muscolare della Di Fiore (tra le migliori oggi in campo) e l’assenza della Mascia per squalifica.