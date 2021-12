SERIE C, 10^ GIORNATA | SPEZIA-PERUGIA 2-2

>La Spezia, 12 dicembre 2021 – Un punto conquistato con una rimonta flash quello delle Grifoncelle di Vania Peverini.

Si è conclusa infatti con risultato di 2-2 la gara fra ASD Spezia CF e AC Perugia Calcio Femminile, per la decima giornata di campionato serie C femminile.

Dopo un primo tempo dominato dalle padrone di casa, conclusosi sul 2-0 grazie alla doppietta di Fenile, le biancorosse trovano il giusto temperamento per il riscatto nel secondo tempo.

La prima rete in campionato di Erika Orsi al 66′ riapre infatti il match e solo tre minuti dopo, al 69′, Maila Carboni, su splendida azione congiunta con il capitano Giulia Piselli, firma il gol del pareggio perugino.

POST GARA

La numero 22 biancorossa, Angela Mascia ha così commentato la prestazione della squadra al termine del match:

“È stata una partita difficile e combattuta fin dal primo minuto. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto e le nostre avversarie ci hanno messo davvero in difficoltà, anche perchè credo siano una delle squadre più organizzate e fisiche del campionato. Fra il primo ed il secondo tempo ci siamo poi riorganizzate, abbiamo mantenuto la calma e siamo state capaci di usare i nostri punti di forza per portare a casa questo punto importantissimo“.

Nelle parole del tecnico Vania Peverini si evince tutta la soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Ho visto nello Spezia l’attacco più forte incontrato fino ad oggi ed inizialmente siamo entrate in una fase davvero di difficoltà. Tuttavia le ragazze hanno continuato a crederci, sono state ordinate, e abbiamo fatto qualche cambio per cercare di assestare la situazione. Sono entrate subito in partita Paolini e Ciferri che hanno dato un’ottima spinta alla squadra. Su calcio d’angolo è poi nato il gol del 2-1 di Orsi e sono molto contenta per lei, al suo primo gol stagionale. Poi Carboni e Piselli hanno confezionato il gol del pareggio in una partita sicuramente dura. Lo Spezia è stato senza dubbio protagonista del primo tempo, ma un gruppo di ragazze come il nostro, che non molla mai, è stato in grado di recuperare questo match davvero difficile. Ci tengo a nominare Lucrezia Di Fiore anche oggi, perchè ci da sempre quel pizzico di qualità e quantità necessario, ma anche Arianna Franciosa e Angela Mascia“.

UNDER 17

Fine settimana positivo anche per le giovanissime dell’Under 17 di mister Fabio Cappelletti che con un netto 3-0 portano a casa il derby contro le pari età della Ternana. A segno per la vittoria biancorossa Bonadies (10′, 12′) e Benedetti (50′).

La gara è stata disputata presso il campo sportivo di Ponte Valleceppi, e per la meravigliosa ospitalità, l’AC Perugia Calcio Femminile ringrazia sentitamente tutto lo staff dell’ASD Ponte Valleceppi.