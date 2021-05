SERIE B | SI INIZIA IL 21 AGOSTO, SI CHIUDE IL 6 MAGGIO, BOXING DAY 26 DICEMBRE

Perugia, 25 maggio 2021 – Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Deliberate le date di inizio e fine del campionato 2021/2022 che partirà il 21 agosto, con l’open day venerdì 20, per concludersi il 6 maggio. Si giocherà come tradizione nel boxing day (26 dicembre), quindi il 29 dicembre, con la sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il torneo osserverà la pausa durante gli impegni delle Nazionali.