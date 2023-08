SCUOLA CALCIO | AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA NUOVA STAGIONE

Perugia, 10 agosto 2023 – In vista dell’imminente stagione sportiva che sta per cominciare torna anche l’appuntamento con la Scuola Calcio biancorossa.



Per la stagione 2023/2024 le iscrizioni sono aperte ai bambini compresi fra il 2011 e il 2018 e le bambine dal 2009 al 2017.

Gli orari di apertura iscrizione sono i seguenti: dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19:30 presso gli uffici della segreteria situati al centro sportivo “P. Rossi”.

Per qualsiasi informazione telefonare al numero 075 5001191 (interno 3) oppure scrivere a scuolacalcio@acperugiacalcio.it

Lunedì 14 agosto gli uffici rimarranno chiusi.



Ricordiamo che la Scuola Calcio biancorossa, sotto la guida del vice presidente Mauro Lucarini, ha ottenuto la qualifica “Scuola Calcio Élite”,precisamente “Club Giovanili di 3° livello (GOLD), al momento il più alto riconoscimento a livello nazionale rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che avviene a seguito del rispetto di criteri e requisiti ben precisi stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico congiuntamente al Settore Tecnico.