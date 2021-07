“Sarà un campionato lungo e agguerrito. Subito mentalità giusta per raggiungere la salvezza”

“Il 21 agosto avrà inizio il 90 campionato di Serie B.

Anche quest’anno sarà una competizione lunga e agguerrita con tante squadre blasonate e altrettante piccole realtà con grande voglia di fare bene.

Io mi auguro che lo spettacolo in campo sia supportato dai tifosi sugli spalti che da sempre sono un elemento imprescindibile del gioco.

Noi come Perugia dobbiamo subito calarci nella mentalità della B per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza”.