SARÀ RE SALMONE IL NUOVO BACK SPONSOR

Nella giornata odierna infatti è stata siglata la nuova partnership con La Nef, azienda italiana che da oltre 30 anni è leader nella distribuzione di salmone affumicato in Italia, con il marchio “Re Salmone” che comparirà sotto il numero di maglia in tutte le gare in cui scenderà in campo la squadra biancorossa.

Si completano così tutti gli spazi disponibili sulla maglia messi a disposizione dalla Lega B con un’azienda che mette in campo qualità, affidabilità, dettagli e sicurezza, tutti valori che contraddistinguono la società AC Perugia Calcio.

A siglare l’intesa fra le due società i presidenti, Massimiliano Santopadre e Giordano Palazzo al temine del tour fra centro sportivo, stadio e museo.

Giordano Palazzo, presidente di La Nef ha cosi dichiarato: “Siamo vicini ad una squadra di pallavolo ma questa con il Perugia è la prima sponsorizzazione nel calcio. Vogliamo aumentare la visibilità e crediamo fortemente in questa partnership. Ci fa piacere far crescere l’ambiente sportivo anche a livello giovanile che da sempre incarna valori positivi come la collaborazione, il rispetto delle regole e il senso di responsabilità. Da appassionato seguo il calcio e questa è stata una spinta in più ed è soprattutto in questo momento un po’ difficile per il sistema economico che credo bisogna tirar fuori gli attributi e investire, fare di più per rilanciarsi”.

* * *

La Nef nasce dalla grande passione di Giordano Palazzo per i prodotti gourmet. Tutto inizia nel 1989 ad Osimo, dove da piccola attività familiare La Nef si afferma nel tempo come azienda leader nel mercato del salmone affumicato, diventando un riferimento del settore per l’affidabilità e per la qualità delle proposte.

Negli anni l’azienda ha esteso la propria rete distributiva su tutto il mercato nazionale diventando oggi una delle realtà più dinamiche e competitive del settore ittico italiano.

Ricerca, esperienza e innovazione sono gli elementi che da sempre contraddistinguono La Nef. L’azienda consolida la sua mission giorno per giorno, attraverso una costante ricerca di prodotti che mettono la qualità al primo posto. È proprio attraverso questa attenzione rivolta alla scelta della materia prima, alla cura del dettaglio e alla ricerca della qualità assoluta che si è consolidata la vision aziendale.

Re Salmone, uno dei marchi dell’azienda, nasce da materia prima fresca norvegese di qualità superiore, affumicata tradizionalmente su legno di faggio. Un salmone affumicato in grado di soddisfare i Gourmet e di stupire piacevolmente gran parte dei consumatori. Questo grazie ad un processo produttivo che rispetta rigidamente ogni passaggio della filiera e che consente di ottenere un salmone affumicato fragrante, di un bel colore e dal sapore gradevole ed equilibrato.

Re Salmone coniuga in modo perfetto qualità e convenienza, nasce da materia prima fresca e non viene mai congelato in nessuna fase del processo, neanche a lavorazione terminata.

Le condizioni dei nostri allevamenti seguono i più rigidi criteri di sicurezza, tutti i salmoni Re Salmonecrescono secondo alti standard qualitativi e vengono lavorati senza coloranti e additivi.

Re Salmone è in sintonia con i canoni di un’alimentazione moderna, sempre più attenta alla ricerca di sapori autentici e alle proprietà nutrizionali. Il salmone affumicato Re Salmone non è solo gustoso grazie alle sue caratteristiche distintive, ma è nutriente e sano per natura; contiene infatti proteine nobili, vitamine A, D e B12, selenio e iodio e soprattutto è ricco di grassi Omega-3.