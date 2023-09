SARà PETRA 2011 SRL IL NUOVO SECOND SPONSOR

Perugia, 13 settembre 2023 –AC Perugia Calcio avrà il suo second sponsor.

Nella giornata odierna infatti è stata siglata la nuova partnership con Petra 2011 Srl, un’eccellenza italiana attiva principalmente sul territorio dei Castelli Romani e in tutto il Lazio e da anni leader nella fornitura delle materie prime, posa in opera di pavimentazioni in pietre naturali per esterni e rivestimenti per interni, coniugando cultura e arte.

Trasparenza, professionalità e qualità delle materie prime sono i perni che contraddistinguono la filosofia aziendale di Petra 2011 Srl.

A siglare l’intesa fra le due società il responsabile commerciale biancorosso Stefano Politelli, il responsabile marketing Valentino Fronduti mentre per Petra 2011 Srl l’Amministratore Delegato Milena Berardo e il responsabile commerciale Manuel Masi. Presente in videocall anche il presidente AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre.

Petra 2011 Srl farà il proprio esordio nella gara Perugia-Pontedera in programma martedì 19 settembre ore 20:45 allo stadio Curi.

L’azienda romana quindi farà compagnia al main sponsor Vitakraft, al back sponsor Central Energy Luce e Gas e allo short sponsor Mericat già presenti sulle maglie biancorosse.