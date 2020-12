Sabato 5 la sfida al Chievo Verona

Perugia 4 dicembre 2020 – Alle ore 16 di sabato 5 dicembre presso lo stadio Olivieri, le Grifoncelle di mister Luciano Mancini torneranno in campo per la sfida contro il Chievo Verona. Le biancorosse, dopo aver visto il rinvio di ben quattro gare, disputeranno la gara per la decima giornata di campionato di serie B femminile con la massima attenzione alle misure di sicurezza. Di fatti solamente se tutte le giocatrici risulteranno negative al test molecolare RT-PCR la squadra si recherà in trasferta a Verona.