RITIRO PRIMAVERA | GAMBE PESANTI E ANCORA TANTI ASSENTI NELL’ALLENAMENTO CONGIUNTO CON IL CHIERI

Bardonecchia, 7 agosto 2022 – Prosegue il ritiro nel torinese per la Primavera del Grifo che paga ancora le gambe imballate e le assenze di alcuni giovani convocati in prima squadra.

Importante l’allenamento congiunto con il Chieri, formazione militante nel campionato di serie D, per continuare a inserire minuti nelle gambe.

Partita terminata con un tondo 6-0 per la formazione locale ma che ha dato modo a mister Formisano di far ruotare tutti i ragazzi aggregati.

Il bicchiere mezzo pieno é rappresentato dai progressi in termini di gioco e le giocate provate con coraggio.

Da annotare due traverse per i grifoncelli con De Marco e Seghetti, quest’ultimo al rientro dopo qualche settimana di stop.

Il ritiro proseguirà fino al 14 agosto prossimo.

Nel frattempo é stato sorteggiato il girone (B) del prossimo campionato di Primavera 2.

“Siamo molto soddisfatti del girone – sostiene l’allenatore Alessandro Formisano – é un campionato competitivo e stimolante, per questo siamo consapevoli che per ripetere quanto di buono costruito nella scorsa stagione servirà lavorare con molta umiltà e sacrificio. La squadra é nuova e giovane, c’é ancora un gruppo da plasmare ma con il tempo che abbiamo a disposizione unito al lavoro di tutto lo staff sapremo approcciare un campionato lungo e ricco di squadre attrezzate nel modo giusto”.

PERUGIA (1^ tempo): Bulgarelli, Samba, De Marco, Patrignani, Viti, Baka, Fagotti, Polizzi, Buzzi, Ronchi, Dalla Valle.

PERUGIA (2^ tempo): Bulgarelli, Ascani, Samba (17’ st Di Rienzo), Viti, De Marco (17’ st Lickunas), Diallo, Baka (33’ st Rondolini), Dalla Valle (33’ st Pranckus), Ronchi (33’ st Dal Ferro), Buzzi (20’ st Torri), Seghetti.