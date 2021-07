RITIRO PIEVE SANTO STEFANO | DAY 3

In una mattinata in cui il caldo è stato attenuato da una leggera pioggia la squadra ha principalmente lavorato fuori dal campo dapprima con una seduta video seguita da riscaldamento tecnico e lavoro aerobico sotto la supervisione del prof. Artico. Massimo Gazzoli invece ha torchiato i portieri con lavoro preventivo, tecnica podalica e potenza aerobica.

Nel pomeriggio è tornato il sole a far compagnia ai nostri ragazzi. Video, riscaldamento tecnico, giochi di posizione, possesso in posizione con attacco alla profondità ed esercitazioni tattiche sul pressing il menu proposto dallo staff tecnico. Per i portieri situazioni in porta più esercitazioni con la squadra.

Giovedì 15 altra giornata di doppia seduta, ore 9:30 e ore 17.