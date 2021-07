RITIRO PIEVE SANTO STEFANO | DAY 10

Pieve Santo Stefano, 21 luglio 2021 – Dopo l’amichevole di ieri contro la Virtus Sangiustino il gruppo biancorosso è tornato in campo al “Capaccini” per proseguire il lavoro nel ritiro di Pieve Santo Stefano.

In una giornata soleggiata la squadra ha iniziato con un torello per poi proseguire con esercitazioni 5 contro 2, possesso per ampiezza e profondità e lavoro aerobico. Per i portieri invece lavoro su palle coperte e diagonali, possessi palla e a chiudere partitella con il resto dei compagni.

A far visita alla squadra oggi è arrivato anche Padre Mauro che ha voluto portare il proprio sostegno e incoraggiamento.

L’appuntamento è per giovedì con una doppia seduta: ore 9:30 e ore 17.