Ritiro pieve santo stefano | DAY 1

Pieve Santo Stefano, 1 agosto 2023 – Primo giorno di ritiro per il gruppo biancorosso che alle 10 di questa mattina è partito alla volta di Pieve Santo Stefano dove rimarrà fino all’11 agosto.

Nel pomeriggio la prima seduta di allenamento allo stadio “Egidio Capaccini”.

Prevenzione, lavoro di forza in palestra, esercitazione per la trasformazione in situazione, possesso palla, gioco di posizione e torneo a 3 squadre il lavoro svolto sotto l’occhio attento di mister Baldini e del suo staff.

Per i portieri, dopo il riscaldamento, esercitazione su recupero posizione primo palo, a seguire doppia parata con palla e seconda palla in diagonale, chiusura con lavoro di squadra

Per mercoledì è prevista una doppia seduta, ore 10 e ore 17:30.

La squadra alloggerà presso l’Hotel Santo Stefano, vicino al centro del paese, la stessa struttura già scelta nel precedente ritiro.

