Perugia, 3 marzo 2022 – È tornato ad allenarsi il gruppo biancorosso in vista della sfida contro il Lecce (domenica 6 marzo ore 15:30).

Seduta mattutina incentrata su forza in palestra, possesso palla a 3 squadre, esercitazioni 2 vs 2 e 1 vs 1. A chiudere partitella finale.

Anche per i portieri lavoro di forza in palestra, esercitazioni podaliche, lavoro sul campo con la squadra.

Venerdì altro appuntamento al mattino (ore 11) a porte chiuse mentre la rifinitura è in programma sabato pomeriggio.