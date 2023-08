RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, I CONVOCATI PER IL RITIRO

Perugia, 31 luglio 2023 – Ha ripreso a lavorare nel pomeriggio il gruppo biancorosso che si è ritrovato per una nuova settimana di allenamenti.

Prevenzione, attivazione, esercitazione tecnica, gioco di posizione, esercitazione per transizione e lavoro metabolico il programma svolto.

Per i portieri invece attivazione, a seguire esercitazioni in campo per la costruzione del gioco, tiri in porta e per concludere esercitazione sulla tecnica podalica.

Martedì 1 agosto il gruppo biancorosso si trasferirà a Pieve Santo Stefano dove rimarrà fino all’11 agosto. In mattinata la partenza, nel pomeriggio la prima seduta (ore 17:30).

Questi i convocati di mister Baldini:

PORTIERI: Abibi, Furlan, Moro;

DIFENSORI: Angella, Bozzolan, Cancellieri, Cicioni, Curado, Dell’Orco, Souarè, Vulikic, Viti;

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Giunti, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Luperini, Manneh, Santoro;

ATTACCANTI: Di Serio, Ebnoutalib, Matos, Seghetti, Sulejmani