RIMINI-PERUGIA 2-2 | HIGHLIGHTS

Rimini, sabato 23 settembre 2023 – ore 20:45 – stadio “Neri” – 5^ giornata Campionato Lega Pro Girone B

RIMINI: 22 Colombo, 6 Gorelli, 7 Capanni (20′ st 11 Cernigoi), 9 Morra (20′ st Ubaldi), 14 Stanga (1′ st 4 Pietrangeli), 15 Gigli (24′ st 44 Iacoponi), 23 Megalaitis, 33 Langella, 37 Acampa, 73 Lamesta (41′ st 98 Lepri), 84 Tofanari. A disp: 1 Passador (GK), 5 Marchesi, 20 Accuris, 25 Lombardi, 29 Bouabre, 67 Rosini, 70 Leoncini, 77 Selvini. All.: Gabriel Raimondi

PERUGIA: 12 Adamonis, 3 Cancellieri (23′ st 15 Dell’Orco), 4 Iannoni (23′ st 26 Santoro), 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Vazquez (42′ st 21 Cudrig), 10 Matos, 16 Bartolomei, 23 Lisi (33′ st 24 Torrasi), 28 Kouan (33′ st 11 Seghetti), 94 Mezzoni. A disp: 1 Abibi (GK), 69 Lavorgna (GK), 25 Morichelli, 71 Bozzolan, 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 20 Ricci. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Landoni di Milano) IV° UFFICIALE: Duccio Mancini di Pistoia

RETI: 11′ pt Kouan, 23′ pt Lamesta (R), 43′ pt Bartolomei, 26′ st Ubaldi

NOTE: serata mite. Presenti 3605 spettatori (2186 abbonati, 544 ospiti). Partita sospesa per 9′ e ripresa al 21′ pt per un incendio al materasso usato nel salto in alto e posto nella corsia di atletica dietro la porta. Ammoniti Vulikic, Mezzoni, Gigli, Ubaldi