RESOCONTO GARE | 30-31 OTTOBRE

UNDER 15 FEMMINILE. Le ragazzi di mister Corradi, impegnate nel Campionato Nazionale U15 Femminile hanno disputato la 2^ giornata in casa della Viterbese domenica 31 ottobre alle ore 15, vincendo per 10 a 0.

In rete Galeotti (2), Seccacini (2), Maselli, Tomassini, Mencaroni, Cerquetelli, Bianchi e Chiorri.

UNDER 14 REGIONALE – squadra A: I ragazzi 2008 vincono in casa contro il SAN GIUSTINO per 4 a 0 con due reti di Canini e due di Fumanti.

UNDER 14 REGIONALE – squadra B: Seconda vittoria consecutiva per gli esordienti 2009 che incontrano l’ELLERA sabato 30 ottobre vincendo per 3 a 1, reti di Borri A. e due di Menchetti.

Questo fine settimana al via anche i Campionati di ESORDIENTI 2010: PONTEVALLECEPPI – PERUGIA; UNDER 10 FEMMINILE: PERUGIA – MADONNA ALTA; ESORDIENTI 2011: BASTIA – PERUGIA; PULCINI 2012: SANTA SABINA – PERUGIA; PULCINI 2013: PERUGIA – ANGELANA; PICCOLI AMICI | 2015-2016: PERUGIA – SETTEVALLI PILA.

Di seguito alcuni scatti delle due giornate di divertimento!