REGGINA-PERUGIA | ARBITRA MERAVIGLIA DI PISTOIA, AL VAR DIONISI DI L’AQUILA

Perugia, 20 ottobre 2022 – Sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia a dirigere Reggina-Perugia, gara valida per la 10^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 22 ottobre alle ore 14 presso lo stadio “Granillo”.

A coadiuvarlo gli assistenti Davide Moro di Schio e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila (on-site), AVAR Salvatore Affatato di Vco (on-site).

Nessun precedenti con lui. Quest’anno 1 gara in Coppa Italia e 3 gare in Serie B. In tutto 2 direzioni in Serie A e 31 in Serie B.