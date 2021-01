Recupero 8^ giornata | RAVENNA-PERUGIA 4-0

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato concluso con risultato di 1-0 in favore delle romagnole, in gol al 24′ con Cimatti, nel secondo tempo le padrone di casa mettono al sicuro il risultato. Arriva infatti al 51′ il raddoppio sempre di Cimatti e al 67′ la rete di Giovagnoli. Al 70′ Filippi dal dischetto chiude definitivamente la partita sul 4-0. Le parole del tecnico Luciano Mancini a commentare una gara impegnativa:

“C’è dispiacere per la sconfitta ma vogliamo tenere alto il morale. E’ un periodo decisamente complicato, in cui ci troviamo a dover disputare tre gare in otto giorni, fattore rimarchevole che senza dubbio ha giocato un ruolo importante nella prestazione odierna. Anche nella gara di domenica scenderemo in campo con la volontà di dare il massimo e fare il possibile, nonostante il grande sforzo che tre partite così ravvicinate richiedono a tutto il nostro organico. E’ doveroso un plauso alle ragazze per l’impegno dimostrato oltre il risultato. Anche il nuovo innesto, Siena Stambolich, nonostante il debutto in un match così complicato ha dimostrato di essere una giocatrice di qualità”.

Prossima gara: Perugia-Cittadella Women, domenica 10 gennaio ore 14:30