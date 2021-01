Recupero 6^ giornata, Pomigliano-Perugia 4-0

Le Grifoncelle, nonostante una prestazione discreta, non sono riuscite nell’impresa di conquistare punti in casa di una delle squadre più forti del campionato, che con questa gara ha conquistato la vetta della classifica insieme alla Riozzese Como. Primi minuti e gara già in salita per le biancorosse visto che le campane si portano subito avanti di due gol, in gol al 2′ con Pinna e di nuovo al 5′ con Moraca. Nella ripresa di nuovo Moraca al 55′ e poi Manno al 78′ chiudono definitivamente il match.

“Una partita molto difficile già dalla partenza – ha commentato il tecnico Luciano Mancini – resa ancora più complicata dal passivo subìto nei primissimi minuti. Nonostante questo la squadra ha comunque tenuto il campo senza perdersi d’animo e alla fine, contro una formazione le cui qualità sono comprovate dalla classifica, abbiamo tutto sommato concluso la gara in maniera dignitosa”.

Prossima turno: Ravenna Women-Perugia, mercoledì 6 gennaio ore 14:30