RECUPERO 16^ GIORNATA | LAZIO-PERUGIA 3-0

Le biancorosse guidata dal tecnico Luciano Mancini hanno messo in campo un gioco ordinato e ben organizzato ma la Lazio, squadra di grande qualità dal punto di vista tecnico e attualmente seconda in classifica, è riuscita ad imporsi già dal primo tempo con le reti di Martin Santamaria (19′) e Pittaccio (22′).

Nella ripresa le grifoncelle provano a rispondere ma non trovano la lucidità e la concretezza per arrivare al gol. Ne approfitta la Lazio per mettere in cassaforte il risultato con il terzo gol al 56′ che porta sempre la firma di Martin Santamaria.

Per il Perugia, degno di nota, il debutto della giovanissima Erin Cesarini, nel giorno del suo 16esimo compleanno.

Prossimo impegno per le ragazze biancorosse dopo lo stop di Pasqua, domenica 11 aprile, per la sfida casalinga contro il Ravenna Women.