RECANATESE-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 10^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Recanatese di mister Giovanni Pagliari, gara in programma giovedì 26 ottobre allo stadio “Tubaldi”. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Sarà il signor Valerio Pezzopane a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Domenico Castro di Livorno e Matteo Cardona di Livorno. Quarto ufficiale sarà Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini.

Primo incrocio nelle Marche fra le due squadre, nel calcio professionistico.

Ottobre d’oro per l’ex Giovanni Pagliari: 1,62 la sua media punti partita con score formato da 25 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte in 54 incontri disputati. Pagliari è stato coach biancorosso dal luglio 2008 al novembre 2009, score di 20 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte in 52 incontri disputati.

Pagliari ha anche giocato nel Perugia in ben 3 diversi cicli, dal 1981 al 1984, nel 1985/86 e dal 1987/88 al 1988/89, sommando nei 3 periodi 163 presenze e 34 reti, vincendo il campionato di serie C-2 1987/88.

100 in biancorosso per Gabriele Angella, che ha finora sommato 55 gare di B, 40 di C, 3 di coppa Italia, 1 in supercoppa di Lega Pro, con debutto datato 25 agosto 2019, serie B, Perugia-ChievoVerona 2-1.