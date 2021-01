A Ravenna con il nuovo acquisto Siena Stambolich

Perugia, 5 Gennaio 2021 – Per il recupero dell’ 8^ giornata di campionato Serie B femminile, si disputerà mercoledì 6 gennaio alle ore 14:30 a Ravenna, la gara fra Ravenna Women e AC Perugia . La trasferta vedrà scendere in campo per la prima volta con la maglia biancorossa Siena Stambolich , ultimo importante innesto messo a segno dalla società per rinforzare le fila della squadra.

La centrocampista canadese classe 2002 arriva da Vaughan, Ontario, con una grande motivazione e tanta voglia di dare il suo contributo alla squadra.

“Non so ancora cosa aspettarmi esattamente da questa stagione con il Perugia – riferisce la calciatrice – ma so per certo che lavorerò sodo e farò del mio meglio per portare il mio contributo alla squadra“. Quella fra Siena ed il calcio è una passione che l’accompagna dai suoi primi anni: “La mia passione è iniziata grazie ai miei due fratelli maggiori e a mio padre, tutti calciatori che ho sempre ammirato. Ho iniziato a giocare quando avevo solo tre anni e da allora il pallone ed io siamo diventati inseparabili“.

La giovanissima giocatrice conclude riferendo la sua visione dell’Italia e della città di Perugia: “Amo l’Italia, ero già stata qui in vacanza con la mia famiglia, visitando posti magnifici in tutto il paese. Non ero però mai stata a Perugia, una città che reputo veramente bellissima. Adoro il suo centro storico ed è davvero fantastico poter vivere qui!”

A nome di tutto l’AC Perugia Calcio Femminile un caloroso benvenuto a Siena Stambolich ed un grande in bocca al lupo per la sua carriera calcistica con la ultracentenaria maglia del Grifo!

(nella foto Siena Stambolich)