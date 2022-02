PROSEGUE L’ASTA DELLE MAGLIE IN COLLABORAZIONE CON AVANTI TUTTA

Perugia, 8 febbraio 2021 – È iniziata da qualche giorno l’asta delle maglie biancorosse in collaborazione con Avanti Tutta il cui scopo è raccogliere fondi da destinare al reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia.

Dopo quelle di De Luca, Angella, Sgarbi, Segre, Chichizola e Curado questa volta saranno messe in palio le maglie di Gabriele Ferrarini indossata in Monza-Perugia dello scorso 16 gennaio, e quella di Salvatore Burrai, indossata in occasione di Perugia-Pordenone del 22 gennaio.