PROGRAMMA GARE | 27-28 NOVEMBRE

UNDER 14 REGIONALE – squadra A: PERUGIA – AGAPE UMBERTIDE – Fischio d’inizio ore 9 per la squadra di mister Sabatini che incontrerà l’Umbertide in casa domenica 28 novembre – gara di campionato.

UNDER 14 REGIONALE – squadra B: DON BOSCO – PERUGIA, sabato 27 novembre ore 14.45 si scende in campo al Privato Don Bosco con i ragazzi della categoria 2009 di mister Lucarelli – gara di campionato.

ESORDIENTI 2010: PERUGIA – ELLERA, domenica 28 novembre ore 9 fischio d’inizio all’Antistadio Renato Curi per i ragazzi di mister Ricci – gara di campionato

UNDER 12 FEMMINILE: RIPOSO

ESORDIENTI 2011: PERUGIA – ANGELANA, In campo i ragazzi di mister Lilli alle ore 11.30 si ritroveranno all’Antistadio Renato Curi per la gara con gli amici di Santa Maria degli Angeli – gara di campionato

UNDER 10 FEMMINILE: CALCIO PALAZZO – PERUGIA – si scende in campo a Palazzo di Assisi alle ore 17 e 30 di sabato 27 novembre – gara di campionato

PULCINI 2012: PONTEVECCHIO – PERUGIA, gara prevista per sabato 27 novembre ore 16.15 a Ponte San Giovanni, Perugia – gara di campionato

PULCINI 2013: RIMANDATA

PRIMI CALCI 2014: PERUGIA – VIRTUS COLLINA, in campo i ragazzi di mister Cuccaro in campo sabato mattina all’Antistadio Renato Curi di Perugia, ore 10.30.

PICCOLI AMICI | 2015-2016: in campo i nostri piccoli campioni all’Antistadio R. Curi di Perugia per la gara casalinga con il Madonna Alta prevista per le ore 11.30 di domenica 28 novembre.