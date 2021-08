PRIMAVERA | SI CONTINUA A LAVORARE IN ALTA QUOTA

Sauze d’Oulx (Torino) – Prosegue nel fresco della Val Susa la preparazione del Perugia U19 in vista del prossimo campionato di Primavera 2. La squadra agli ordini di mister Alessandro Formisano rimarrà in ritiro sino a domenica 8 agosto. Lunedì mattina il rientro a Perugia.

In questo periodo a Sauze d’Oulx il gruppo biancorosso ha affrontato in amichevole prima i pari età del Milan, guidato dall’ex grifone Federico Giunti, e poi la Sampdoria di Felice Tufano. Contro i rossoneri buon primo tempo nonostante lo svantaggio firmato da Capone e la presenza di cinque fuori quota. Nella ripresa, complice anche la stanchezza, rossoneri in rete con la doppietta di Amore e la tripletta di Rossi negli ultimi sette minuti.

Contro la Samp invece è stata una gara emozionate finita 7-5 per i blucerchiati. Gara disputata su tre tempi da 30′ ciascuno. Per i doriani doppiette di Montevago e Aquino, gol di Paoletti, Chilafi e Leonardi. Per i biancorossi a segno Maisto, Pupo Posada, Angelini e la doppietta di Shahar.

Dopo la gara saltata contro Alessandria, domani sabato 7 agosto ultimo test match ore 16:30 a Biella, avversario il Torino di Federico Coppitelli. A dirigere l’incontro sarà il Sig. Sauna di Novara, assistenti i Sig. Matteo Rovere e Marcello Getto.