PRIMAVERA | SCONFITTA NEL TEST CON L’ORVIETANA

Orvieto, 25 agosto 2023 – Altro test impegnativo per la compagine allenata da mister Formisano che al “Muzi” ha affrontato la prima squadra dell’Orvietana allenata da Silvano Fiorucci e militante del campionato di serie D. 4-0 il risultato finale per i locali.

Soltanto 24 ore prima i giovani biancorossi erano stati impegnati nel test in famiglia con la prima squadra di mister Baldini e per la gara di Orvieto hanno potuto contare per la prima volta i tre calciatori da tempo aggregati a pieno regime alla prima squadra ovvero Cicioni, Viti e Lickunas.

Nonostante il gap di condizione fisica in favore dei padroni di casa, già pronti per i primi impegni ufficiali, l’inizio gara è stato assolutamente equilibrato. Sin dalle prime battute ritmo ed agonismo non sono mancati e la gara si è sbloccata solo per un’indecisione della retroguardia biancorossa (per l’occasione in tenuta blu) fino a quel momento padrona del possesso che ha permesso a Ricci di segnare. Dopo il vantaggio l’Orvietana ha premuto con forza sull’acceleratore ed ha raddoppiato con un gol bellissimo di Orchi direttamente dalla linea di fondo campo. Il rigore di Santi e l’autorete di Ciattaglia hanno chiuso i conti.

Questa la formazione scesa in campo: Lavorgna (11′ st Kamtchoum), Lickunas (1′ st Prisco), Marocchi (17′ st Gennaioli), Patrignani (29′ st Rondolini), Viti (1′ st Cottini), Cicioni (1′ st Ebnoutalib – 29′ st Panaro), Sadetinov (1′ st Ciattaglia), Ambrogi (17′ st Bussotti), Ronchi (1′ st Monaco), Lomangino (1′ st Torri), Bernacci (35′ pt Caprari).