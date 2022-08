PRIMAVERA | PROSEGUE IL RITIRO E ARRIVANO LE PRIME RETI – IL CAMPIONATO INIZIA A PISA IL 10 SETTEMBRE

Sauze d’Oulx, 10 agosto 2022 – Prosegue il lavoro per la formazione Primavera che prende sempre più forma sotto la direzione di mister Alessandro Formisano. Importanti novità i nuovi volti che hanno raggiunto Sauze D’Oulx negli ultimi giorni e il recupero degli infortunati del primo periodo. Nell’allenamento congiunto di martedì contro la rappresentativa giovanile del Marseille City Team , in occasione del quale i grifoncelli si sono spostati presso il campo comunale di Bardonecchia, il Perugia ha convinto imponendosi 5-0 con la doppietta di Buzzi e le reti di Dalla Valle , Ascani e Fagotti .

Ancora qualche giorno di doppie sedute prima degli ultimi due importanti test in programma sabato 13 agosto contro i pari età dell’Olympique Marsiglia e domenica 14 agosto contro il Genoa dopo le quali la squadra sarà di rientro a Perugia per preparare al meglio la partita di Timvision Cup in programma il 31 agosto.

Nel frattempo la Lega B ha pubblicato i calendari del prossimo campionato.

Il Perugia è stato inserito nel girone B a 16 squadre. Si inizia il 10 settembre a Pisa, a seguire esordio casalingo la giornata successiva contro la Viterbese. Il primo derby si giocherà la 10^ giornata in trasferta (26 novembre) mentre il ritorno è in programma 8 aprile. L’ultima di andata, il 21 gennaio, sfida alla Lazio pertanto il campionato si chiuderà in casa proprio contro i biancocelesti il 13 maggio.

Soste previste: 25 settembre, 19 novembre, dal 24 dicembre al 7 gennaio, 25 marzo.