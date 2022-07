PRIMAVERA | PARTENZA PER SAUZE D’OULX

Perugia, 28 luglio 2022 – Scatta oggi il ritiro della formazione Primavera del Perugia, partita questa mattina dal centro sportivo “Paolo Rossi” verso Sauze D’Oulx (TO) dove si svolgeranno da oggi, 28 luglio, a domenica 14 agosto le sedute di preparazione in vista del prossimo campionato Primavera 2.

Già ufficializzati due test match che vedranno impegnata l’U19 del Grifo guidata anche per quest’anno da mister Alessandro Formisano: domenica 31 luglio ore 17 a Biella contro i pari età del Torino; domenica 14 agosto ore 17 a Tavarone (SP) contro la Primavera del Genoa.

Ancora assenti diversi elementi rimasti a Perugia in quanto aggregati alla prima squadra di mister Castori.

Primo impegno ufficiale in programma mercoledì 31 agosto valido per il secondo turno preliminare della TimVision Cup contro la vincente di Ascoli-Imolese del 24 agosto prossimo. In caso di passaggio del turno sarà l’Empoli ad ospitare i trentaduesimi di finale.