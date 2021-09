PRIMAVERA | MERCOLEDÌ AL “RICCI” SASSUOLO-PERUGIA

Perugia, 21 settembre 2021 – Vigilia di coppa in casa biancorossa. Domani infatti i ragazzi di mister Formisano affronteranno il Sassuolo nella gara secca valevole per i 32esimi di finale della Primavera TIMVision Cup 2021-22 .

Si gioca allo Stadio Ricci di Sassuolo con fischio d’inizio alle ore 17. A dirigere la gara Matteo Centi della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Davide Conti di Seregno.

C’è un precedente, sempre in Coppa Italia, che risale proprio a 4 anni fa esatti (20 settembre 2017). Allora i ragazzi di Mancini e Petrini espugnarono il “Ricci” con i gol di Kouan e Traore rimontando il gol Piscicelli.

L’ingresso sarà libero, sempre con Green Pass e secondo le consuete modalità che ricordiamo:

MODALITÀ DI ACCESSO

Alla luce delle disposizioni attualmente in vigore nella Regione Emilia-Romagna per gli eventi all’aperto, si comunica che l’ingresso sarà concesso soltanto mostrando un documento d’identità valido e ai soli possessori di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di almeno una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la data della partita oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il match).

Ai ragazzi Under 12 sarà comunque consentito l’accesso all’evento (mostrando un documento d’identità valido).

La certificazione verde COVID 19 sarà richiesta al momento dell’i accesso allo stadio, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

Il Sassuolo Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute.

Si invitano tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso.

REGOLAMENTO D’USO

Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, è anche obbligatorio assistere alla partita dai posti indicati. Si avvisa che nel Regolamento d’uso dello stadio Enzo Ricci è stato inserito il divieto di fumo in tutte le aree dell’impianto.