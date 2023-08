PRIMAVERA | L’AMICHEVOLE CON IL CENTALLO CHIUDE IL RITIRO DI BARDONECCHIA

Bardonecchia, 13 agosto 2023 – Dopo quello della prima squadra si chiude il ritiro anche per la Primavera di mister Formisano. I carichi di lavoro e il gran caldo (32 gradi) si fanno sentire e l’amichevole con il Centallo termina 3-2 per i locali che militano nel campionato di Eccellenza.

Il Perugia comanda il gioco e trova subito il vantaggio con Patrignani con un bel tiro dal limite. I biancorossi tengono bene con ordine il campo ma al primo errore gli ospiti trovano il pari su calcio di rigore concesso per fallo di Prisco. Sul finale del tempo il Centallo passa addirittura in vantaggio sull’unica sortita offensiva con un bel colpo di testa a chiudere un’azione corale.

Nella ripresa girandola di cambi e Perugia che riprende totalmente il controllo della gara trovando il pari con una bella conclusione dal limite di Ambrogi. Nonostante le numerose occasioni per vincerla i ragazzi di Formisano (che ricordiamo sono quasi tutti classe 2006) subiscono la beffa al 90′ con una strepitosa marcatura del numero 10 di casa che insacca con una splendida sforbiciata. Ecco l’undici inziale sceso in campo: Lavorgna, Prisco, Cottini, Panaro, Ciattaglia, Patrignani, Sadetinov, Ambrogi, Polizzi, Torri, Ronchi.

Così il tecnico Alessandro Formisano nel post partita: “Oggi serviva mettere minuti nelle gambe, sapevamo delle difficoltà date dai carichi di lavoro e dal gran caldo ma è stato comunque un test positivo. I ragazzi stanno crescendo ed hanno a mio avviso fatto un gran ritiro, con voglia, impegno ed entusiasmo. C’è tanto da migliorare, dobbiamo crescere, arrivare ad una condizione ottimale e soprattutto capire i momenti della gara ma sono ragazzi molto giovani e solo l’esperienza li aiuterà a crescere. Ora torniamo a casa per preparare la stagione nel migliore dei modi”.

A chiusura del ritiro l’AC Perugia Calcio ringrazia il direttore tecnico di Colomion Travel Roberto Pelle per il supporto logistico e Mario Difesa per la cura dell’impianto sportivo. Una menzione particolare a Mary Testa e allo staff dell’Hotel Villaggio Olimpico per l’accoglienza e ospitalità così come al Comune di Bardonecchia e tutta la sua comunità.