PRIMAVERA | Domenica 21 la sfida contro le baresi del Pink Sport Time

Le giovanissime biancorosse del tecnico Francesco Micheli, ferme da domenica 11 ottobre 2020 a causa dello stop al campionato disposto dalla FIGC, avevano riportato a casa un’importante vittoria per 3-2 contro la Roma CF nell’ultima partita che aveva visto però anche l’infortunio del capitano Erin Cesarini.

Pronta a scendere nuovamente in campo, l’attaccante classe 2005, racconta le attese e le aspettative delle grifoncelle: “Il nostro obiettivo è sempre lo stesso e cioè dare il massimo ogni allenamento e ogni domenica per riportare ottime prestazioni e toglierci insieme qualche soddisfazione. Sicuramente la situazione che stiamo vivendo è molto delicata per tutti. A causa della pandemia la primavera è stata ferma per diversi mesi e adesso, sempre per questi motivi, non tutte abbiamo potuto allenarci insieme. Non è facile ritrovare la condizione ideale in poco tempo, ma in ogni caso siamo molto contente di poter ricominciare e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

La giovanissima atleta si è poi soffermata sulla gara di domenica: “La Pink Bari è senza dubbio una squadra ben organizzata, come del resto tutte in questo campionato, ma noi non siamo da meno e cercheremo di dimostrarlo conquistando i 3 punti”.

Dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontano dal pallone, Erin ha ringraziato lo staff medico che l’ha assistita dopo lo spiacevole episodio: “Non vedevo l’ora di ricominciare, è stato bellissimo poter ritoccare il pallone e rigiocare con le mie compagne dopo uno stop abbastanza lungo. È stato sicuramente un ulteriore ostacolo in una situazione già difficile, come sappiamo tutti purtroppo, ma fortunatamente ho recuperato molto bene e per questo ringrazio anche i fisioterapisti che mi hanno seguito dal primo giorno”.