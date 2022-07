PRIMAVERA| AL VIA IL RADUNO DEI RAGAZZI U19, CONFERMATO IL TECNICO FORMISANO

Perugia, 19 luglio 2022 – Finite le vacanze anche per la Primavera biancorossa è tempo di ritrovarsi per iniziare a preparare la nuova stagione sportiva 2022/2023.

Il raduno è fissato per domani, mercoledì 20 luglio ore 18 presso il centro sportivo “P. Rossi”, agli ordini del tecnico Alessandro Formisano, confermato, e al terzo anno sulla panchina della Primavera.

Nei prossimi giorni si terranno sedute pomeridiane alternate ad allenamenti doppi, ore 9 e 18:30.

Il 28 luglio la partenza per il ritiro di Sauze D’Oulx (Torino) dove fino al 14 agosto il gruppo continuerà la preparazione in vista dell’inizio di campionato e della Primavera Tim Cup, il cui esordio è previsto per mercoledì 31 agosto, in casa, contro la vincente di Ascoli-Imolese.

Nel frattempo è stata ufficializzato il primo test match del ritiro contro i pari età del Torino, domenica 31 luglio ore 17 a Biella.

Ecco la lista dei 20 convocati priva degli elementi in questo momento in ritiro con la Prima squadra: Ascani, Cottini, Dalla Valle, Di Rienzo, Diallo, Dieye, Fagotti, Parolisi, Polizzi, Patrignani, Ronchi, Rondolini, Viti, Romagnoli, Buzi, Passaquieti, Sargentini, Ronconi, Gennaioli, Romagnoli.