PRIMAVERA, 4^ GIORNATA | PERUGIA-IMOLESE 1-1

Perugia, sabato 8 ottobre 2022 – ore 15 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 4^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA: Ajradinoski, Viti, Dalla Valle, Dieye Baka (1′ st Ronchi), Baldi, Cicioni, Mabille (39′ st Polizzi), Corsini, Sulejmani (19′ st Buzzi), Giunti, Tsoy (31′ st De Marco). A disp.: Pietroluongo, Bulgarelli, Ascani, Diallo, Di Rienzo, Romagnoli, Prisco, Manneh. All.: Alessandro Formisano.

IMOLESE: Manzari, Morara, Cavazza, Fini, Ballanti (33′ st Barragan), Cricca, Liverani (19′ st Bugani), Pecchia, Antognoni (19′ st Likendja), Capozzi, Selleri (33′ st Gospodinov). A disp.: Luciani, Baccolini, Gaudiano, Magagni, Rontini, Vlahovic, Falco, Zaffi. All.: Lorenzo Mezzetti.



ARBITRO: sig. Gioele Iacobellis di Pisa (Giuggioli – Del Santo Spataru)

RETI: 15′ pt Dieye Baka (rig.), 41′ pt Capozzi.

NOTE: ammoniti Mezzetti, Dieye Baka, Cricca, Baldi e Viti. Espulso al 46′ st Giunti (P) per fallo di gioco.

PERUGIA – Finisce in parità la sfida tra Perugia e Imolese con i biancorossi che non riescono a vincere tra le mura amiche del “Paolo Rossi”. Dopo il pari contro la Viterbese arriva infatti un altro pareggio intervallato dalla sconfitta di Reggio Calabria della passata settimana. Nota lieta l’esordio stagionale da titolare per Kevin Mabille, dopo l’infortunio occorso nel novembre dello scorso anno.

Partita senza troppe emozioni quella tra Perugia e Imolese. Parte meglio il Grifo che dopo un quarto d’ora passa in vantaggio grazie al rigore procurato da Dalla Valle, imbucato da Giunti e poi trattenuto in area, e realizzato da Baka Dieye. Non affonda il colpo l’undici di casa che una manciata di minuti prima dell’intervallo si fa pareggiare da Capozzi che anticipa l’uscita di Ajradinoski e deposita in rete.

Stesso canovaccio nella ripresa che inizia però con maggiore nervosismo: dopo neanche due giri di lancette c’è già un ammonito per parte. Prova a farsi sotto il Perugia con la frizzantezza di Ronchi, subentrato all’intervallo. Al 25′ Dalla Valle mette dentro un ottimo traversone ed è buono l’inserimento di Mabille che però manca di un soffio l’incornata vincente. Qualche minuto dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo è ancora Mabille ad andare vicino al gol, bravo Manzari a respingere. Accade poco altro al “Paolo Rossi”, se non che in pieno recupero Giunti arriva in ritardo su un pallone a centrocampo e viene espulso direttamente dall’arbitro. Nell’ultima azione del match piccolo brivido con Ajradinoski che respinge il tiro ravvicinato di Likendja e decreta l’1-1 finale.

In classifica, Perugia che sale a quota 5, Imolese a 6.

PROSSIMO TURNO: Monopoli-Perugia, sabato 15 ottobre