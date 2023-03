PRIMAVERA, 22^ GIORNATA | COSENZA-PERUGIA 1-0

Cosenza, sabato 11 marzo 2023 – ore 11 – 22^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

COSENZA: Iovino, Cimino, Musso (6’st Belgiovine), Spingola, Elia, Sirimarco, Marinacci, Di Bartolo, Novello, Difatta (45’st Gigliotti), Cubretovic (24’st Attanasio). A disp.: Pompei, Bellotti, Occhiutto, Costanzo, Mammolito, Marino, Klavins, Pedalino, Roseti. All.: Antonio Gatto

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Mabille (39’st Polizzi), Giunti (39’ Diallo), Viti, Cicioni (44’st Lickunas), Sadetinov (44’st Ronchi), Patrignani, Sulejmani, Seghetti, Prisco (19’st Ebnoutalib). A disp.: Pietroluongo, Corsini, Romagnoli, Torri, Onishchenko, Stanisci. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina

RETI: 40’ st Novello (rig.)

NOTE: Ammoniti: 15’ pt Di Bartolo (C), 15’ st Cimino (C), 25’ st Elia (C), 32’ st Giunti (P), 38’ st Difatta (C), 38’ st Seghetti (P).

COSENZA – Si complica la rincorsa ai play-off della Primavera del Perugia che a Cosenza non riesce a sbloccare il match e nel finale subisce la rete dei padroni di casa che determina l’1-0 finale.

A decidere la gara il rigore del numero nove rossoblu, l’australiano Jahce Novello che condanna il Perugia al quarto stop consecutivo.

Quinto posto, il primo utile per i play-off promozione, distante ora 7 punti. Missione difficile ma non impossibile comunque per i ragazzi di mister Formisano che torneranno in campo sabato prossimo, 18 marzo, in casa contro l’Ascoli, seconda della classe.