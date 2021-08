PRIMAVERA 2 | IL CALENDARIO

Si inizia dunque l’11 settembre contro la Lazio, poi alla 2^ giornata subito riposo. Si riprende con la trasferta di Crotone e poi alla 4^ arriva il Benevento. A seguire tutte le altre avversarie fra cui Frosinone, Pisa, Spezia e Salernitana. Il sorteggio ha voluto che il derby con la Ternana si giochi all’ultima giornata, il primo a Terni (da calendario il 18 dicembre, stesso giorno della prima squadra), ritorno a Perugia il 16 aprile.

Le soste in programma il 9 ottobre e il 13 novembre. Dopo la pausa natalizia si riprende il 15 gennaio 2022. Altra sosta il 26 marzo.

Calendario Primavera 2 Girone A

Calendario Primavera 2 Girone B

FORMULA DEL CAMPIONATO

Il Campionato Primavera 2 si articola in due fasi successive:

a) Gironi all’italiana;

b) Play-off per la promozione al Campionato Primavera 1.

Potrebbe essere prevista inoltre l’organizzazione di una gara per l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, eventualmente oggetto di successiva e separata comunicazione.

3) GIRONI ALL’ITALIANA Le Società iscritte sono suddivise in due gironi da 13 squadre ciascuno (Girone A, Girone B). Le squadre di ogni girone si incontrano tra loro con il sistema cosiddetto all’italiana, in gare di andata e di ritorno, secondo il calendario pubblicato dalla LNPB. Vengono assegnati tre punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio, zero in caso di sconfitta.

Le posizioni di classifica all’interno di ogni girone, in caso di parità di punti al termine della prima fase (regular season), sono determinate tenendo conto, nell’ordine:

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

b) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase a gironi;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase a gironi;

e) del minor numero di cartellini rossi ricevuti nell’intera fase a gironi;

f) del minor numero di cartellini gialli ricevuti nell’intera fase a gironi;

g) del sorteggio.

Al termine della regular season del Campionato Primavera 2, la prima classificata di ogni girone, per un totale di due squadre, acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Primavera 1 2022/2023.

PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA

1 Le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 2022/2023. Questa fase si compone di tre turni, come di seguito:

QUARTI DI FINALE (in gare di andata e di ritorno), SEMIFINALI (in gare di andata e di ritorno) e FINALE (in gara unica).

Le squadre sono accoppiate tra loro con questo schema:

QUARTI DI FINALE

Q1) 2 a GIRONE A VS 5 a GIRONE B

Q2) 3 a GIRONE A VS 4 a GIRONE B

Q3) 2 a GIRONE B VS 5 a GIRONE A

Q4) 3 a GIRONE B VS 4 a GIRONE A

SEMIFINALI

S1) VINCENTE Q1 VS VINCENTE Q4

S2) VINCENTE Q3 VS VINCENTE Q2

FINALE

VINCENTE S1 VS VINCENTE S2

Nelle gare di quarti di finale e di semifinale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. A conclusione della gara di ritorno, si qualifica al turno successivo la Società che ha ottenuto il maggior numero di punti nei due incontri. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, si qualifica al turno successivo la Società meglio classificata al termine della fase a gironi.

DATE E ORARI DELLE GARE

Le gare della fase a gironi devono svolgersi nei giorni indicati, secondo il calendario pubblicato dalla LNPB, all’orario ufficiale, con ciò intendendosi: – da inizio campionato al 27 ottobre 2021 ore 15.00 – dal 28 ottobre 2021 al 30 marzo 2022 ore 14.30 – dal 31 marzo 2022 a fine campionato ore 15.00

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al torneo, se regolarmente tesserati, i calciatori nati non anteriormente al 1° gennaio 2003 e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Possono essere impiegati nella fase a gironi fino a tre calciatori “fuori quota”, di cui non più di uno senza alcun limite di età e i rimanenti nati non anteriormente al 1° gennaio 2002, sempre se regolarmente tesserati.

Nelle ultime quattro giornate della fase a gironi, nelle gare dei play-off e nell’eventuale gara di assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 possono essere impiegati fino a tre calciatori “fuori quota”, sempre se regolarmente tesserati, nati non anteriormente al 1° gennaio 2002.

Pur nel rispetto di quanto precede, possono inoltre essere impiegati i calciatori c.d. “fuori lista”. I calciatori “in età” e i “fuori quota” possono prendere parte alle gare indipendentemente dall’attività svolta in altre categorie, pur sempre della propria Società di appartenenza, facendosi con ciò espressa deroga a quanto previsto nell’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F.. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale.

DATE CALENDARIO:

PLAY-OFF PROMOZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 1:

Quarti di finale (andata) 23/04/2022 (ritorno) 30/04/2022

Semifinali (andata) 07/05/2022 (ritorno) 14/05/2022

Finale 21/05/2022