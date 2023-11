PRIMAVERA 2, 8^ GIORNATA | PERUGIA-CROTONE 2-1

Perugia, sabato 11 novembre 2023 – ore 11:30 – centro sportivo “P.Rossi” – 8^ giornata Campionato PRIMAVERA 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco, Patrignani, Ebnoutalib, Lickunas, Ambrogi, Lomangino, Ronchi, Bernacci. A disp.: Lavorgna, Panaro, Ciattaglia, Giorgetti, Cicioni, Gennaioli, Rondolini. All.: Alessandro Formisano

CROTONE: Lisi, Coscia, Loiacono, Pirozzi, Tarantino, D’Amora, Cacia, Giancotti, Solmonte, Aprile, Ambrogio. A disp.: Greco. All.: Ferruccio Bonvini

ARBITRO: Edoardo Mazzoni di Prato (D’Ascanio – Romagnoli)

RETI: 5’ pt (rig.) Aprile (C), 34’ pt Lomangino, 34’ st Ambrogi

PERUGIA – La Primavera biancorossa ribalta il Crotone in casa, sigla la quinta vittoria consecutiva e, complici i risultati delle dirette concorrenti, agguanta la vetta della classifica in coabitazione con il Cesena.

Partenza shock per il Grifo che dopo quattro minuti vede assegnato un calcio di rigore contro per uno sfortunato incrocio di gambe di Ebnoutalib con un attaccante ospite. Dal dischetto si presenta Aprile che porta avanti a sorpresa il Crotone. Si fa in salita la gara per i ragazzi di Formisano con i calabresi attenti a coprirsi per speculare sul vantaggio immediato. Al 20’ Patrignani trova la corsa di Lickunas che dopo uno slalom calcia sul primo palo ma il portiere si oppone, sulla respinta Bernacci a botta sicura trova la difesa in extremis del Crotone a negargli il gol. Al 34’ punizione dal limite di Ambrogi: il tiro potente é ribattuto, ma sul tap-in é bravo Lomangino a piazzare e rimettere in pari la gara.

Nella ripresa è ancora il Perugia ad offendere per provare a stanare un Crotone molto attendista. Al quarto d’ora l’accelerazione di Barberini trova, a portiere praticamente battuto, Lomangino che da pochi passi spreca fuori. Alla mezz’ora Patrignani si inventa un tunnel sulla corsia di destra, alza la testa e prova l’eurogol di controbalzo ma il tiro termina di un soffio a lato. Passano due minuti e sull’angolo di Barberini svetta Ebnoutalib che colpisce in pieno la traversa. Altri due giri di lancette e il forcing del Perugia si trasforma nel gol vittoria con la punizione da zona centrale del classe 2006 Ambrogi che trova impreparato il portiere ospite e segna il definitivo 2-1. Nel finale il Perugia prova a colpire un Crotone sbilanciato ma senza riuscire ad arrotondare il risultato. Da segnalare nella ripresa l’esordio di Louis Agosti, centrocampista 2005 italo-austrialiano appena prelevato dal Sydney Fc.

Primo posto per il Perugia che nel prossimo turno, sabato 18 novembre, affronterà la Ternana in trasferta nel derby umbro.