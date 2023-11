PRIMAVERA 2, 7^ GIORNATA | PERUGIA-SALERNITANA 3-0

Perugia, sabato 4 novembre 2023 – ore 11:30 – centro sportivo “P. Rossi” – 7^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco, Patrignani, Ebnoutalib, Lickunas (27’ st Bussotti), Ambrogi (31’ st Bernacci), Lomangino (19’ st Caprari (31’ st Barberini)), Ronchi (19’ st Ciattaglia), Polizzi. A disp.: Lavorgna, Panaro, Marocchi, Cifuentes, Giorgetti, Gennaioli, Rondolini. All.: Alessandro Formisano

SALERNITANA: Salvati, Rufo, Signorelli (27’ st Pascalu), Ciaramella (17’ st Boncori), Zupanic, Elia, Sepe (1’ st Morgante), Serra (42’ st Zerillo), Antognoni (17’ st Fiore), Capparella, Di Santo. A disp.: Di Giorgio, Giuliani, Guccione, Buono Hernandez, Badau. All.: Gennaro Scarlato

ARBITRO: Lucio Felice Angelino di Nola (Cecchi – Giudice)

RETI: 11’ pt Lickunas, 25’ st e 42’ st Polizzi

NOTE: ammoniti Lomangino, Falasca e Viti nel Perugia; Ciaramella, Antognoni, Serra e l’allenatore in seconda nella Salernitana. Recupero: 1’ pt, 5’ st

PERUGIA – Netta vittoria interna del Perugia per 3-0 contro la Salernitana in una gara dominata nel possesso palla e nel gioco ottenendo così la quarta vittoria consecutiva in campionato (la terza consecutiva senza subire reti).

All’undicesimo la sblocca Lickunas di testa su angolo dalla destra di Polizzi. Poco prima della mezz’ora ancora il lituano Lickunas avrebbe la palla per il raddoppio su uscita maldestra del portiere ospite ma la Salernitana salva in extremis sulla linea di porta. Accelera il Perugia che vuole chiudere anticipatamente la gara, ma Ronchi, Lickunas e Patrignani non riescono a centrare la porta.

Nella ripresa ancora Perugia con Ronchi che riceve il filtrante da Lickunas e dopo un dribbling si accentra e calcia a giro con il destro ma la palla finisce di poco a lato. Al 10′ st prima preoccupazione per il portiere perugino classe 2007, Yimga, che deve respingere il tiro di Capparella che aveva approfittato di una lettura sbagliata su lancio lungo dalle retrovie. Al 26’ Polizzi riceve centralmente palla spalle alla porta, è bravo a girarsi e a incrociare il tiro di sinistro che si insacca vicino al palo per il 2-0. Nel finale si allunga la Salernitana e allora ne approfitta Bernacci che in contropiede trova generosamente Polizzi che fa doppietta e soprattutto sigla il definitivo 3-0.

Vittoria convincente per il Perugia che ora occupa saldamente le posizioni più alte della classifica.

Prossimo impegno: Perugia-Crotone, sabato 11 novembre