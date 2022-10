PRIMAVERA 2, 7^ GIORNATA | PERUGIA-COSENZA 2-1 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 29 ottobre 2022 – ore 11 – centro sportivo “P.Rossi” – 7^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2

PERUGIA: Ajradinoski, Cicioni, Souare, Dalla Valle, Corsini (41′ st Torri), Baldi, Mabille (25′ st Patrignani), Giunti, Buzzi (34′ st Polizzi), Seghetti (41′ st Viti), Ebnoutalib. A disp.: Pietroluongo, Ascani, Ronchi, Dieye Baka, Tsoy, Prisco, Diallo, Manneh. All.: Alessandro Formisano.

COSENZA: Iovino, Cimino, Belgiovine, Spingola, Elia, Sirimarco, Marino (15′ st Di Bartolo), Caizza (34′ st Violante), Novello (22′ st Attanasio), Chisari, Difatta (34′ st Costanzo). A disp.: Sibiliano, Casciaro, De Rogatis, Gigliotti, Maccari, Pedalino. All.: Antonio Gatto.

ARBITRO: Sig. Domenico Mirabella di Napoli (Masciale – Fumarulo)

RETI: 40′ pt Buzzi, 5′ st Spingola (C), 11′ st Seghetti

NOTE: ammoniti Baldi, Marino, Corsini, Maccari, Difatta, Elia, Costanzo. Espulso al 28′ st Gatto (all. Cosenza) per doppia ammonizione.

PERUGIA – Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Perugia guidata da mister Alessandro Formisano che vince al “Paolo Rossi” 2-1 contro un buon Cosenza. A segnare il gol vittoria Alessandro Seghetti, al terzo centro stagionale, rientrato dopo le tre giornate di squalifica rimediate nel caldo post-gara di Reggio.

Primo tempo molto equilibrato con il Cosenza che si porta con più frequenza nella metà campo avversaria senza però trovare eccessive occasioni per pungere. Il Perugia si affida soprattutto agli strappi di Ebnoutalib, imprendibile e tempestato di falli. Ospiti che colpiscono una traversa con Elia al quarto d’ora ma lo spunto che cambia il match arriva a cinque minuti dalla fine del primo parziale con la cavalcata sulla destra di Younes Ebnoutalib che scarica al centro dell’area, Seghetti non trova lo spazio per il tiro e appoggia allora su Buzzi che con il classico tiro “da biliardo” trova il palo interno che spinge la palla in rete per l’1-0 del Grifo. Il gol dà entusiasmo agli uomini di Formisano che chiudono il primo tempo in crescendo.

Nella ripresa pronti via è il Cosenza a farsi sentire con un filtrante dalla destra che coglie impreparato Cicioni: sullo scatto di Novello è decisivo Ajradinoski a chiudere in tuffo e quindi in angolo. Sugli sviluppi del corner è corta la respinta di Mabille che favorisce Spingola per la rete del pari. Non si abbatte il Perugia che, anzi, torna subito in vantaggio poco dopo con una deliziosa palla morbida di Baldi che trova la sponda di petto di Buzzi per Seghetti, troppo invitante per l’attaccante biancorosso che calcia in rete alla sinistra di Iovino. Gol e assist sia per Filippo Buzzi che per Alessandro Seghetti che si ricambiano così la cortesia. Momento di grazia per Seghetti che dopo pochi minuti ci riprova con l’azione personale in slalom ma il mancino è largo di poco. Al 20′ grande occasione per il Cosenza con il cambio gioco che pesca Cimino ma Ajradinoski è ancora una volta impeccabile. Il Perugia riesce a controllare l’offensiva ospite e anzi va vicino al terzo gol in più di un’occasione. All’ultimo respiro il contropiede di Ebnoutalib potrebbe essere sfruttato meglio dal classe 2006 Torri che uno contro uno con Iovino la mette di pochissimo a lato. Tre punti importantissimi per il Perugia che approfitta anche degli altri risultati del girone per tornare nelle zone alte della classifica.

Prossimo impegno, sabato 5 novembre in casa dell’Ascoli.