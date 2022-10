PRIMAVERA 2, 5^ GIORNATA | MONOPOLI-PERUGIA 1-0

Monopoli, sabato 15 ottobre 2022 – ore 11 – Stadio “V. S. Veneziani” – 5^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2

MONOPOLI: Bevilacqua, Loiudice (1′ st Morisco), Di Benedetto, Sorgente, Rapio, Desiderato, Mazzotta (37′ st Beniti), De Vietro, Demichele (24′ st Tataru), Ahmetaj (1′ st Simone), Cirrottola. A disp.: Straziota, Andrisani, Collocolo, Fanelli, Macchia, Marchitelli, Mezzapesa, Romagno. All.: Domenico Caricola.

PERUGIA: Ajradinoski, Viti, Dalla Valle, Souare (38′ st Polizzi), Cicioni, Baldi, Ebnoutalib, Dieye Baka, Torri (1′ st Buzzi), Mabille (22′ st Ronchi), Romagnoli (11′ st Corsini). A disp.: Bulgarelli, Di Rienzo, Ascani, Diallo, Tsoy, Manneh. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Sig. Gabriele Restaldo di Ivrea (Robilotta – Russo)

RETE: 48′ st Cirrottola (M)

NOTE: ammoniti Loiudice, Viti, Rapio e Bevilacqua.

MONOPOLI – La Primavera biancorossa torna da Monopoli con una sconfitta. La beffa arriva proprio nel finale con la rete di Cirrottola che manda in estasi i pugliesi nei minuti di recupero del secondo tempo.

Perugia che deve rinunciare a Giunti e Seghetti per squalifica ma che trova per la prima volta in stagione il tedesco Younes Ebnoutalib e il francese Mouhamed Souare. Assente giustificato l’attaccante 2006 Flavio Sulejmani convocato dalla nazionale albanese Under 17, al suo posto dal primo minuto un altro 2006, Raffaello Torri.

Primo tempo a tinte biancorosse con il Perugia che in più occasioni va vicino alla rete: è Mabille il più pericoloso, che in due circostanze spinge Bevilacqua a superarsi; dopo pochi minuti poi lo stesso Mabille scheggia il palo con un mancino da fuori area. Occasionissima anche per Souare che solo davanti a Bevilacqua spara addosso all’estremo difensore locale. A pochi minuti dall’intervallo è Cicioni in girata di testa a fare la barba al palo da pochi metri. Nella ripresa cala il Perugia che perde lucidità per le occasioni non sfruttate e cresce al contempo il Monopoli che intravede la possibilità di sbloccare la situazione in classifica. A recupero inoltrato è il subentrato Beniti a innescare Cirrottola che prima colpisce il palo, lanciato davanti ad Ajradinoski, e sul rimpallo è lesto a scaricare in rete il beffardo 1-0 definitivo.

“In questo momento è necessario avere fiducia in quello che proponiamo al momento solo a tratti per arrivare a metterlo in pratica in tutti i 95 minuti e oltre – sostiene l’allenatore Alessandro Formisano – non serve abbattersi se non si è concretizzato quanto creato, la strada è lunga e il tempo aiuterà a migliorare. Il peggior errore che possiamo commettere è quello di guardare la classifica. La guarderemo insieme quando sarà il momento, per capire quanto siamo cresciuti”.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Pescara, sabato 22 ottobre