PRIMAVERA 2, 3^ GIORNATA | PERUGIA-BENEVENTO 1-2 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 30 settembre 2023 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 3^ giornata Campionato PRIMAVERA 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Lickunas (22’ st Caprari), Souare, Patrignani, Cottini (14’ st Viti), Cicioni (31’ st Cifuentes), Sadetinov (1’ st Ambrogi), Giunti, Lomangino, Ronchi, Bernacci (14’ st Torri). A disp.: Lavorgna, Falasca, Ciattaglia, Prisco, Bussotti, Giorgetti, Panaro. All.: Alessandro Formisano.

BENEVENTO: Nunziante, Di Martino (1’ st Eletto), Ciurleo (42’ st Polverino), Avolio, Panzarino (31’ st Fastiggi), Marrone, Rucci, Donatiello (1’ st Pellegrino), Perlingieri, Carriola, Di Serio (31’ st Francescotti). A disp.: Palma, Guerra, Esposito, Politi, Fierro, Festino. All.: Dario Rocco

ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Jorgji – Andriambelo)

RETI: 13’ pt (aut) Cicioni, 26’ st Perlingieri (B), 51’ st Cifuentes (P)

NOTE: ammoniti Giunti, Ambrogi e Lomangino nel Perugia; Avolio e Perlingieri nel Benevento

PERUGIA – Esce immeritatamente sconfitta la Primavera del Perugia che fallisce più volte ghiotte occasioni da rete e abdica dinnanzi a un Benevento che si ritrova avanti di due reti grazie a una rocambolesca autorete e a una ripartenza isolata nonostante a comandare il gioco, per lo più, erano stati i ragazzi di mister Formisano. Ad addolcire il passivo, a tempo scaduto, la prima rete in campionato per Cifuentes.

Nella prima frazione due grandi occasioni per il Grifo, in apertura e in chiusura di tempo, entrambe capitate tra i piedi del bulgaro Sadetinov. Anche Ronchi va vicino alla rete ma Nunziante é bravo in più occasioni a respingere l’offensiva locale. La rete del vantaggio al quarto d’ora é frutto di un rimpallo che Cicioni devia fortunosamente alle spalle del portiere Yimga.

Nella ripresa ci prova ancora il Perugia ma quando l’offensiva del Grifo si fa insistente il Benevento approfitta e un cross dalla sinistra in ripartenza trova Perlingieri bravo ad anticipare un difendente biancorosso per il raddoppio del Benevento che rimane così a punteggio pieno dopo tre giornate. A nulla serve il tap-in di Cifuentes nel recupero. Finisce 1-2 per i sanniti.

Prossimo impegno: Monopoli-Perugia, sabato 7 ottobre