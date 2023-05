PRIMAVERA 2, 29^ GIORNATA | VIRTUS ENTELLA-PERUGIA 3-1

Chiavari, sabato 6 maggio ore 15 – Centro sportivo Daneri – 29^ giornata Campionato PRIMAVERA 2 Girone B

ENTELLA: Rinaldini, Dolce, Langella, Piredda, Giammarresi, Coly (43’ st Petiti), Cucciniello, Costa (31’ st Hu Yiwang), Ferrara V., Ferraro L., Bitti (16’ st Thioune Elhdji). A disp.: Mazzadi, Di Maro, Ghio, Lagomarsino, Sgambelluri, Valera Suarez, Andreazza, Gariti. All.: Massimo Melucci

PERUGIA: Pietroluongo, Baldi, Cicioni, Polizzi, Sadetinov (38’ st Ronchi), Patrignani (38’ st Diallo), Mabille (6’ pt Okacha (38’ st Prisco), Giunti, Sulejmani, Seghetti, Ebnoutalib (16’ st Lickunas). A disp.: Stanisci, Falasca, Viti, Corsini, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chieri (Peloso – Decorato)

RETI: 25’ pt Sulejmani, 6’ st Bitti, 19’ st Ferrara V. (rig.), 21’ st Thioune Elhdji

NOTE: ammoniti Giammarresi e Coly nell’Entella; Pietroluongo, Patrignani e Giunti nel Perugia

CHIAVARI – Esce sconfitta in rimonta la Primavera di mister Formisano dal “Daneri” di Chiavari dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al settimo centro stagionale dell’attaccante classe 2006 Flavio Sulejmani, bravo ad approfittare di una respinta corta della retroguardia locale.

Nella ripresa la Virtus Entella trova prima il pari con Bitti e poi il sorpasso con il rigore trasformato da Ferrara. Passano appena due giri di lancette e Thioune Elhdji, appena entrato, realizza la terza rete per i padroni di casa chiudendo il destro sul secondo palo e mettendo in ghiaccio il match.

La Virtus Entella ottiene il pass per i play-off, al Perugia resta da disputare l’ultima di campionato in casa contro la Lazio già aritmeticamente promossa in Primavera 1.