PRIMAVERA 2, 29^ GIORNATA | PERUGIA-PISA 1-0

Perugia, sabato 4 maggio 2024 – ore 15 – centro sportivo “P. Rossi” – 29 giornata Campionato Primavera 2

PERUGIA: Yimga, Ebnoutalib I., Falasca, Cicioni, Bernacci (31’ st Prisco), Bussotti, Sadetinov (22’ st Ciattaglia), Ambrogi, Badirou (40’ st Lomangino), Caprari (31’ st Papa), Giorgetti (40’ st Panaro). A disp.: Lavorgna, Barberini, Patrignani, Dottori, Perugini. All.: Giacomo Del Bene

PISA: Vukovic, Baldacci, Ghibaudo, Trdan, Sapola, Lormanis, Frosali (24’ st Campani), Cannarsa (17’ st Saltalamacchia), Buffon (36’ st Tosi), Dama (17’ st Lovo), Ferrari (36’ st Conte). A disp.: Baglini, Rosini, Rossi, Bendoni, Casarosa, Bartolini. All.: Matteo Innocenti

ARBITRO: Samuele Andreano Sez. Prato (Jorgji, Manni)

RETI: 11’ st Badirou (P)

PERUGIA – L’ultima gara casalinga, la penultima della stagione, si chiude con la vittoria in casa per 1-0 per il Perugia di mister Del Bene contro il Pisa.

Nella prima frazione parte forte il Pisa che mette in difficoltà i padroni di casa. Con il passare dei minuti però i biancorossi trovano il modo giusto per contrattaccare gli ospiti costruendo delle ottime trame di gioco. Nel secondo tempo Il Perugia parte forte sfiorando più volte la rete del vantaggio e al 11’ riesce a trovare il gol con Badirou. Negli ultimi minuti della gara il Pisa prova il tutto per tutto ma non riesce a “bucare” la difesa Perugina. Termina 1-0.

PROSSIMO TURNO: Crotone-Perugia, sabato 11 maggio