PRIMAVERA 2, 25^ GIORNATA | PERUGIA-TERNANA 0-1 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 8 aprile 2023 – ore 15 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 25^ giornata Campionato PRIMAVERA 2 Girone B

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti, Onishchenko (19’ st Polizzi), Corsini (37’ st Torri), Mabille (24’ st Romagnoli), Patrignani, Sulejmani (19’ st Ronchi), Seghetti, Sadetinov (37’ st Viti). A disp.: Stanisci, Pietroluongo, Cottini, Ascani, Prisco, Diallo, Ebnoutalib. All.: Alessandro Formisano

TERNANA: Morlupo, Manucci (40’ st Bonugli), Ciucci (27’ st Mancini), Koffi, Cipi, Biondini, Marcelli, Nunzi (19’ st Doucoure), Salerno (27’ st Monesi), Ferrante, Ferrara. A disp.: Novelli, Picchiantano, Schettini, Montecolle, Manni, Longo, Flaiani, Nischwitz. All.: Ferruccio Mariani

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (Singh – Bracaccini)

RETE: 29’ st Ferrara

NOTE: ammoniti Baldi, Torri, Romagnoli e Viti nel Perugia; Nunzi, Doucoure e Koffi nella Ternana. Espulso Marcelli (T) al 44’ st e un dirigente della Ternana al 51’ st.

PERUGIA – Raccoglie il massimo con il minimo sforzo la Primavera della Ternana che si aggiudica il derby umbro per 1-0 ma rimane ultima in classifica. Agli ospiti basta la rete in contropiede di Ferrara alla mezz’ora del secondo tempo per ottenere i tre punti in palio.

Primo tempo tutto a tinte biancorosse con il Perugia che va in più occasioni vicino alla rete del vantaggio. Al 18’ il passante di Giunti trova sulla corsia di destra Mabille che è bravo a crossare ma il colpo di testa di Sadetinov è deviato in angolo da Morlupo. Sugli sviluppi del corner Baldi insacca di testa ma il direttore di gara ravvisa una spinta e annulla. Al 34’ è Souare ad accentrarsi e scaricare il destro che termina di poco alto sopra la traversa. A cinque minuti dall’intervallo l’errore in uscita della Ternana regala palla a Patrignani che calcia di destro a giro ma é bravo ancora una volta Morlupo ad opporsi. Sul conseguente calcio d’angolo la deviazione rocambolesca di un difendente ospite colpisce in pieno il palo con la Ternana che si salva e tiene lo 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa il Perugia non rientra con lo stesso mordente e accusa forse la pressione per la delicatezza della gara. La Ternana si affida unicamente a sporadiche ripartenze che ottengono però l’effetto sperato alla mezz’ora quando un lancio lungo dalle retrovie trova Ferrara bravo ad approfittare del rimbalzo che beffa Corsini, l’attaccante rossoverde calcia in porta e beffa Ajradinoski per il vantaggio della Ternana. Prova la reazione il Perugia con Polizzi appena entrato che dalla destra sposta la palla sul mancino e si fa parare dal portiere ospite, sulla respinta ghiotta occasione per il tap-in di Patrignani che tira però fuori.

Nel finale si gioca poco. Al 44’ st viene espulso Marcelli per un’evidente provocazione al pubblico del “Paolo Rossi”. Il signor Ancora estrae il rosso ma anche in superiorità numerica i padroni di casa non riescono a trovare la rete del pari. Vince la Ternana che aggancia la Salernitana al penultimo posto in classifica, il Perugia rimane a quota 31.

Prossimo impegno per i biancorossi sabato 15 aprile ancora in casa, questa volta contro lo Spezia.

(foto Settonce, copyright)