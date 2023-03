PRIMAVERA 2, 23^ GIORNATA | PERUGIA-ASCOLI 2-2 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 18 marzo 2023 – ore 14 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 23^ giornata Campionato PRIMAVERA 2



PERUGIA: Ajradinoski, Viti, Souare, Patrignani, Onishchenko (42′ st Prisco), Cicioni, Sadetinov, Diallo (42′ st Lickunas), Ebnoutalib, Ronchi (25′ st Corsini), Mabille (11′ st Torri). A disp.: Pietroluongo, Stanisci, Ascani, Okacha, Romagnoli, Polizzi. All.: Alessandro Formisano

ASCOLI: Raffaelli, Camilloni, Cozzoli, Carano (37′ st Sasanelli), Caravillani, Rossi, Cosimi (43′ st Ciccanti), Franzolini, Gennari (24′ st Maiga Silvestri), Ceccarelli, Re. A disp.: Mengucci, Regnicoli, Graziano, Piermarini, Caucci, Lo Scalzo, Meneschincheri, Coticoni, Bando. All.: Antonio Nosdeo

ARBITRO: Matteo Centi di Terni (Carella – Chiavaroli)

RETI: 18′ pt Franzolini (A), 36′ pt Onishchenko (P), 22′ st Ronchi (P), 37′ st Sasanelli (A)

NOTE: ammonito Sadetinov nel Perugia; Gennari, Rossi, Sasanelli e Franzolini nell’Ascoli



PERUGIA – Finisce in parità 2-2 la gara del “Paolo Rossi” con il Perugia che va sotto nel primo tempo ma la ribalta con le reti di Onishchenko e Ronchi poi subire la rete del definitivo 2-2 a pochi minuti dal termine.

Primo tempo ben giocato da entrambe le compagini in gara anche se non particolarmente ricco di occasioni da rete, nel Perugia pesano le tante assenze (tra gli altri, Giunti e Seghetti per squalifica, Baldi aggregato alla prima squadra e Sulejmani convocato in nazionale, oltre agli infortunati).

A metà tempo accelera Cosimi che trova Gennari bravo a incrociare sul secondo palo ma a portiere battuto Patrignani salva sulla linea. Passa neanche un minuto e dalla destra una punizione insidiosa pesca Franzolini da solo dentro l’area piccola che di testa realizza il vantaggio ospite.

A dieci minuti dall’intervallo Onishchenko prova l’incursione palla al piede: il tentativo di filtrante per Ronchi è respinto dalla difesa bianconera e il centrocampista ucraino decide allora di mettersi in proprio penetrando in area e trovando col sinistro la rete del pari.

Nella ripresa è pericoloso Cozzoli che viene pescato sulla sinistra, ma il suo tiro colpisce il legno esterno. A metà tempo è questa volta il Perugia a colpire con Diallo che di testa trova Ronchi sul vertice destro dell’area che incrocia il destro e porta in vantaggio i padroni di casa.

A otto dalla fine è ancora Cosimi a sfondare sulla corsia di destra e per Sasanelli appena entrato è facile il tap-in del pareggio.

In classifica, Ascoli che vede scappare la Lazio capolista ora a +6 mentre il Perugia vede allontanarsi il treno play-off, comunque ancora alla portata, con il quinto posto occupato dallo Spezia a 8 punti di distanza.

Prossimo impegno per i ragazzi di mister Formisano, sabato 1 aprile nella trasferta contro la Salernitana.