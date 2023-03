PRIMAVERA 2, 21^ GIORNATA | PESCARA-PERUGIA 2-1

Pescara, sabato 4 marzo 2023 – ore 15 – Delfino Training Center – 21^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PESCARA: Barretta, Giannini, Palazzese, Lodovici, Colarelli (41’ st Diabate), Postiglione, Patane (41’ st Barbosa), Dagasso (29’ st Mehic), Zeppieri (20’ st Gatto), Scipioni, Casciano. A disp.: Di Carlo, Aloisi, Isufi, Andreassi, Gallucci, Faiella, Amore, Didio. All. Ledian Memushaj

PERUGIA: Pietroluongo, Prisco, Polizzi (1’ st Ronchi), Sadetinov (40’ st Torri), Patrignani, Souare, Onishchenko (15’ st Diallo), Giunti, Sulejmani, Ebnoutalib, Mabille (35’ st Romagnoli). A disp.: Ajradinoski, Stanisci. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Sig. Simone Gavini di (Moretti – Allievi)

RETI: 9’ st Scipioni, 12’ st Lodovici, 27’ st (rig.) Sulejmani (Per)

NOTE: ammoniti Polizzi, Palazzese e Patane.

PESCARA – Sconfitta immeritata per un Perugia in emergenza contro una diretta concorrente per la corsa ai play-off. Il Pescara ottimizza le poche occasioni create con un doppio vantaggio maturato in appena tre minuti, quando tra l’altro i biancorossi sembravano avere qualcosa in più rispetto ai padroni di casa. A nulla serve il gol del 2006 Sulejmani.

Il Perugia si presenta al Delfino Training Center decimato tra infermeria, squalifiche e le convocazioni in prima squadra di Baldi e Seghetti, capocannoniere della Primavera e fresco di esordio in serie B nel turno infrasettimanale. Formisano può contare su un solo difensore di ruolo e quattro giocatori di movimento in panchina.

Primo tempo a reti bianche e poco divertente, spezzettato dai severi fischi del direttore di gara e non certo ricco di occasioni da rete. Il primo tiro arriva al quarto d’ora con Scipioni che calcia lontano dallo specchio dopo essersi inserito centralmente palla al piede. L’occasione da rete più ghiotta é invece del Perugia con Ebnoutalib che al 26’ raccoglie la punizione di Polizzi (procurata dallo stesso Ebnoutalib in slalom in mezzo a tre avversari) e in tempo-zero riesce a girarsi e calciare ma il destro é di poco fuori.

Al 40’ arriva la prima palla gol per i padroni di casa con la punizione di Colarelli che pesca sul secondo pallo Lodovici, ma il colpo di testa del difensore termina sull’esterno della rete. Un giro di lancette dopo ci prova ancora Ebnoutalib, questa volta direttamente da calcio d’angolo, ma Barretta si distende e respinge con i pugni.

Nella ripresa parte forte il Perugia: al quinto minuti Sulejmani crossa dalla sinistra, Ebnoutalib si coordina bene ma il suo colpo di testa é troppo debole e l’estremo difensore abruzzese può parare in tuffo sulla sinistra. Aumenta le marce il Grifo anche grazie al neo entrato Ronchi, che insieme a Sulejmani ed Ebnoutalib occupa stabilmente la trequarti offensiva.

Alla prima azione dei padroni di casa, però, Dagasso trova centralmente il coast to coast che culmina con l’invito per Scipioni che con il destro beffa Pietroluongo. Fatale il contropiede dei locali dopo dieci minuti di monologo ospite. Neanche 120 secondi e Dagasso da calcio d’angolo trova la testa di Lodovici per il doppio vantaggio del Pescara. Subisce il colpo il Perugia di mister Formisano che cerca però da subito di rientrare nel match: ci riesce al 25’ quando Ronchi duetta bene con Sulejmani, il passaggio dell’attaccante classe 2006 viene intercettato da Colarelli con il braccio ed é calcio di rigore, che lo stesso Sulejmani trasforma. Prova il forcing il Perugia, che non riesce però a riequilibrare il punteggio e, anzi, concede spazi agli avversari tanto che al 37′ Casciano salta Pietroluongo ma il tiro a porta sguarnita é salvato dal tacco di Prisco con un intervento miracoloso. Prova l’assalto finale l’undici ospite ma il Pescara riesce a resistere e ad aggiudicarsi i tre punti nonostante l’ottima prova degli umbri.

Prossimo impegno, sabato 11 marzo, altra trasferta, questa volta in casa del Cosenza.