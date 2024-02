PRIMAVERA 2, 20^ GIORNATA | PALERMO-PERUGIA 1-1

Palermo, sabato 24 febbraio 2024 – ore 14:30 – Centro Sportivo “PASQUALINO STADIUM” – 20^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PALERMO: Cutrona, Fontana, Bouha, Mattaliano, Granicelli, Gallea, Vaiana (23’ st Tagliarino), Sciortino (23’ st Bongiovanni), Di Mitri (41’ st Macchia), Bevilacqua, Sessa (15’ st Fravola). A disp.: Salamone, Basile, Martignetti, D’Acquisto, Messina, Viviano, Pileri, Kubi. All.: Stefano Di Benedetto

PERUGIA: Yimga, Ebnoutalib I., Falasca, Patrignani, Rondolini (35’ st Dalla Valle), Bussotti (45’ st Panaro), Giorgetti (35’ st Perugini), Prisco (35’ st Ciattaglia), Torri (15’ st Barberini), Ronchi, Lickunas (esp. 31’ st). A disp.: Romagnoli, Carbonini. All. Giacomo Del Bene

ARBITRO: Marco Di Loreto di Terni (Croce- Sez. Nocera – Russo- Sez. Torre Annunziata)

RETI: 26’ st Di Mitri (P), 46’ st Patrignani (P)

PALERMO – Pareggio 1-1 in extremis per la Primavera di mister Del Bene che compie una bella prestazione considerando l’uomo in meno e lo svantaggio.

Nel primo tempo parte forte il Perugia creando un predominio territoriale e si rende pericoloso con Lickunas che va vicino due volte al vantaggio prima da posizione defilata e poi in semirovesciata. Poco dopo sempre i biancorossi ci provano con Ronchi ma la mira è imprecisa. Si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa ancora il Perugia che sfiora il vantaggio due volte, una con Falaschi e una con Ronchi. Al 26’ il gol del vantaggio dei locali con Di Mitri su una ripartenza laterale. Al 31’ viene espulso Lickunas, biancorossi in dieci ma che non mollano mentalmente e nel forcing finale riescono a trovare il pareggio proprio nei minuti di recupero: cross dalla sinistra di Barberini per Panaro che in mezzo a due giocatori riesce a servire Patrignani che insacca dal limite dell’area.

Pareggio che va stretto al Perugia per tutte le occasioni create e l’uomo in meno. Ad un anno dall’infortunio rientra in campo Dalla Valle mentre fa il proprio esordio in Primavera il classe 2008 Perugini.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 31 a pari punti con L’Entella e il Napoli.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Ternana, sabato 2 marzo