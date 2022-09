PRIMAVERA 2, 2^ GIORNATA | PERUGIA-VITERBESE 1-1 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 17 settembre 2022 ore 15 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 2^ giornata Campionato Primavera 2

VITERBESE: Marasca, Pompei, Pavlev, Giglio, Romeo, Sablone, Capparella (46′ st Meola), Aromatario, Bersaglia (20′ st Malvestuto), Cutilli (10′ st Giordani), Di Santo. A disp.: Giulietti, Boni, Arbert, Silvestroni, Cantiani, Iezzi, Piro, Gallitelli, Vespa. All.: Emanuele Pesoli.

ARBITRO: Sig. Lorenzo Maccarini di Arezzo (Catani – Pistarelli)

RETI: 21′ pt Bersaglia (V), 37′ st Seghetti

NOTE: espulso Corsini (P) al 36′ pt per doppia ammonizione. Ammoniti: Pavlev, Romeo, Sablone, Seghetti, Marasca, Di Santo e Baldi.

PERUGIA – Grandi rimpianti per la formazione primavera del Perugia che in casa agguanta la Viterbese solo nel finale dopo aver giocato poco più di un tempo in inferiorità numerica.

Un primo tempo sottotono per gli uomini di Formisano che soffrono le fughe di Capparella che nei primi dieci minuti di gara fallisce due ghiotte occasioni uno contro uno con Ajradinoski. Al 13′ Sulejmani chiude un ottimo uno-due con Seghetti con un bel destro al volo, bravo Marasca a deviare. Al 21′ passa la Viterbese con il tap-in di Bersaglia dopo un’azione personale di Sablone che si invola sulla destra e scarica per l’attaccante ospite. Al 36′ un intervento a centrocampo di Corsini induce il direttore di gara a esibire il secondo giallo giocatore biancorosso. Nonostante l’inferiorità numerica, nella parte finale della prima frazione il Perugia inizia a rendersi pericoloso con De Marco e Baldi, ma il punteggio rimane sullo 0-1. Al 43′ Seghetti controlla in una frazione di secondo e scarica un violento destro che Marasca para ancora.

Nella ripresa cresce il Perugia che va più volte vicino al pari: al 15′ Seghetti devia da pochi passi un pallone in mischia che fa la barba al palo. Entra Torri (2006) al posto di Sulejmani e proprio Torri ha due occasioni che terminano di poco a lato. Al 30′ st Seghetti viene atterrato in area ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore nonostante la maglia allungata anzi viene ammonito per simulazione. Al 37′ però Seghetti non perdona trovando in un lampo la girata vincente per l’1-1. La Viterbese difende con le unghie e con i denti il pari: al 42′ ancora Seghetti che conclude alta un’occasionissima per ribaltare la gara. A tempo praticamente scaduto ancora due occasioni, la prima su una punizione di Giunti con Patrignani che si allunga ma non impatta la palla, la seconda con uno slalom personale di Baldi che viene fermato sul più bello in extremis da un difendente avversario.

Alla fine finisce 1-1 con grande rimpianto sponda biancorossa. Prossimo impegno, dopo la sosta per le nazionali, in programma sabato 1 ottobre nella trasferta di Reggio Calabria.

(foto Settonce, copyright)