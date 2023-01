PRIMAVERA 2, 16^ giornata | perugia-pisa 4-0 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 28 gennaio 2023 – ore 14:30 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 16^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi (41′ st Ascani), Dalla Valle (41′ st Monaco), Giunti, Corsini, Cicioni, Polizzi, Patrignani, Ronchi (14′ st Souare), Seghetti (37′ st Prisco), Ebnoutalib. A disp.: Pietroluongo, Viti, Diallo, Romagnoli, Caprari, Lickunas, Okacha. All.: Alessandro Formisano

PISA: Vukovic (30′ st Colucci), Biagini (30′ st Bandolo), Ceccanti, Nannetti, Bersnjak, Signorini, Salazaku (26′ st Milli), Trdan, Panicucci, Cecilia (10′ st Matteoli), Sodero (26′ st Ferrari). A disp.: Baglini, Sebastiano, Coppola, Lormanis, Faye, Andreano, Campani. All.: Marco Masi

ARBITRO: Domenico Mirabella di (De Angelis – Giudice)

RETI: 42′ pt (rig.), 18′ st e 22′ st (rig.) Seghetti, 38′ st Giunti

NOTE: ammoniti Dalla Valle, Corsini, Nannetti, Pietroluongo, Monaco.

PERUGIA – Importante vittoria per il Perugia di mister Formisano trascinato ancora una volta dal solito Alessandro Seghetti che, con la tripletta realizzata in questa partita sale a quota 12 reti in campionato – 15 stagionali – in appena 13 presenze. Netta l’affermazione per 4-0 contro una delle big del campionato quale il Pisa. Ulteriore nota lieta nel finale l’esordio del classe 2007 Salvatore Monaco, che va vicino al gol in due occasioni.



Primo tempo equilibrato senza clamorose occasioni da rete né per i padroni di casa né per il Pisa che chiama in causa Ajradinoski in un paio di occasioni senza impensierire però il sempre attento portiere del Perugia. Al 38′ Polizzi dalla sinistra prova il mancino ma il tiro viene deviato di poco a lato. Sul calcio d’angolo in favore del Perugia si scatena però il contropiede ospite con Salazaku che colpisce in pieno la traversa. Passano tre minuti e Younes Ebnoutalib al termine di un’azione personale viene steso in area: dal dischetto si presenta Seghetti che sigla il vantaggio biancorosso.



Nella ripresa parte meglio il Perugia che al 18′ realizza in bello stile la rete del raddoppio: Giunti trova Souare con un delizioso tocco morbido, il francese appena entrato mette dentro un pallone al bacio che Seghetti in anticipo sul proprio marcatore trasforma in oro. 2-0 per il Perugia che approfitta del contraccolpo subito dal Pisa e impiega un solo minuto per lanciare Seghetti che in campo aperto si ritrova solo davanti a Vukovic che lo stende. Ancora rigore, ancora Seghetti, 3-0. Al 38′ c’è gloria anche per capitan Giunti che trova un grande mancino dalla distanza per insaccare il poker. Nel finale entra l’attaccante 2007 Monaco che si crea ben due occasioni per la quinta rete ma prima il fuorigioco e poi il portiere ospita negano la gioia al giovanissimo biancorosso.

In classifica, Perugia che sale a quota 23 mentre il Pisa rimane ferma a 26.



PROSSIMO TURNO: Viterbese-Perugia, sabato 4 febbraio