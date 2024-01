PRIMAVERA 2, 15^ GIORNATA | BARI-PERUGIA 3-2

Modugno, sabato 20 gennaio 2024 – ore 14:30 – Stadio “S.Palmiotta” – 15^ giornata Campionato Primavera 2

BARI: Pellegrini, Campanelli, De Pinto, Memeo (45’ st Buonsante), Natuzzi, Dachille, Beniti, Leone, Akpa-Chukwu, Lombardo (21’ st Tatullo), Patierno (40’ st Lavoratti). A disp. Palmisano, Motta, Carrieri, Colonna, De Giosa . All. Federico Giampaolo

PERUGIA: Yimga, Prisco (35’ st Torri), Falasca (1’ st Ciattaglia), Ebnoutalib I., Ambrogi, Cicioni, Agosti (32’ st Giorgetti), Patrignani, Lomangino (35’ st Caprari), Ronchi (16’ st Barberini), Lickunas.

A disp.: Romagnoli, Bussotti, Panaro, Rondolini, Carbonini, Dalla Valle. All. Giacomo Del Bene

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico – Sez.Matera (Dell’orco, Vito Martinelli)

RETI: 28’ pt e 50’ st Lickunas (P), 10’ st Patierno (B), 25’ st Akpa-Chukwu (B), 46’ st Buonsante (B)

BARI – Esce sconfitta 3-2 la Primavera di mister Del Bene che compie una bella prestazione ma che non basta a portare a casa i tre punti.

Nel primo tempo predominio territoriale del Perugia che al 23’ crea un’azione pericolosa con Lickunas che si accentra convergendo da destra verso il centro e conclude fuori. Al 25’ ancora il Perugia in attacco con Ronchi che da sinistra si rende pericoloso sferrando una conclusione che esce di poco a lato. Al 30’ il Perugia di nuovo in attacco con una punizione laterale dalla destra, cross di Ronchi e colpo di testa di Lickunas che insacca sul secondo palo per il vantaggio del Grifo.

Nella ripresa, al 10′, il Bari pareggia con Patierno. Al 25′, dopo una palla persa nella propria metà campo dal Perugia, il Bari riparte e sigla il vantaggio. Ci prova Agosti per due volte ma la prima conclusione termine fuori, la seconda viene parata dal portiere. Nel recupero il Bari sigla il 3-1 con Buonsante. I biancorossi non si arrendono e al 50′ st su un cross di Barberini dalla sinistra, colpo di testa di Lickunas che insacca sul secondo palo. Doppietta amara per il lituano.

PROSSIMO TURNO: Ascoli-Perugia, sabato 27 gennaio